OM - Mercato : c'est confirmé pour Alexis Sanchez !

D'après la presse chilienne, Alexis Sanchez, qui est arrivé au terme de son contrat avec l'Olympique de Marseille cet été, devrait resigner avec le club phocéen d'ici la fin du mercato estival. Une tendance confirmée par Mohamed Bouhafsi, toujours très bien informé sur l'actualité de l'OM.

"Il y a plus de chances qu'il revienne plutôt qu'il part"

"Je pense qu'Alexis Sanchez avait des envies d'ailleurs cet été. Je pense qu'il n'a pas trouvé d'accord avec l'Arabie saoudite car il avait des exigences beaucoup trop haut placées. Et aujourd’hui, l'Arabie saoudite n'est pas prête de lui faire ces offres là par rapport à son âge et à ce qu'il représente. Ces dernières heures, ce qui résonnait au sein de l'OM, c'est qu'on n'est pas prêt à tout financièrement et humainement pour Alexis Sanchez. S'il veut rester, tant mieux, s'il veut partir, tant pis. Mais il y a plus de chances qu'il revienne plutôt qu'il parte", a confié le journaliste de France Télévisions dans un space Twitter.

