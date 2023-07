OM - Mercato : c’est confirmé pour Aubameyang mais…

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En quête d'un attaquant expérimenté pour épauler Vitinha, en attendant la possible prolongation d'Alexis Sanchez, l'OM se tourne vers un buteur bien connu de la Ligue 1 : Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais garde un an de contrat à Chelsea mais le club londonien espère le céder définitivement dès cet été. Marseille apparaît désormais comme une destination crédible, d'autant que The Athletic confirme ce lundi des négociations en cours entre les Olympiens et les Blues. Les deux parties doivent maintenant trouver un accord.

Aubameyang est bien intéressé mais...

Alors que l'ancien capitaine d'Arsenal ne verrait pas d'un mauvais œil une relance dans le sud de la France, l'affaire pourrait traîner. Pour cause, Chelsea souhaiterait récupérer quelques millions d'euros grâce à un transfert tandis que l'OM espère sans doute un prêt ou une résiliation de contrat afin de le récupérer libre. Le salaire élevé au tarif Premier League de l'ex-Stéphanois poserait également problème à Pablo Longoria qui cherchera à trouver un compromis avec ses homologues anglais. Affaire à suivre.

🔹L’OM et Chelsea discutent actuellement pour Pierre-Emerick Aubameyang !



Le joueur est intéressé mais c'est compliqué car le club anglais demande un transfert et le salaire du joueur pose problème. Un compromis devra être trouvé.



(@TheAthleticFC) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/2idRJ2jM7F — Infos OM (@InfosOM_) July 17, 2023

Podcast Men's Up Life