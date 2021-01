OM – Mercato : c'est fait pour Milik, ses premiers mots marseillais

Zapping But! Football Club OM : le debrief du match face au RC Lens

L'OM tient son grand attaquant. Le club phocéen a fait signer il y a quelques minutes l'attaquant international polonais de Naples Arkadiusz Milik (26 ans). Le joueur a été prêté avec une option d'achat de 18 mois et devrait s'engager dans la foulée pour 8 M€ (+4 M€). Le natif de Tychy, qui portera le numéro 9, a livré ses premières impressions sur Twitter (en anglais dans le texte) : "Je suis heureux et fier d'annoncer que je suis officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille, l'un des plus prestigieux club d'Europe. Je suis prêt pour cette nouvelle aventure. Allez l'OM".

I am happy and proud to announce that I am officially a player of Olympique de Marseille, one of the most prestigious clubs in Europe. I'm ready for this new adventure. Allez OM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Dw5MxrhInm