OM - Mercato : c'est officiel pour Jordan Veretout

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Arrivé ce matin à Marseille, Jordan Veretout a passé sa visite médicale avec succès et signé son contrat avec l'OM dans la foulée. Le milieu de terrain est la septième recrue phocéenne de l'intersaison. Il arrive en provenance de l'AS Roma en échange d'un chèque de 11 M€ plus 4,5 M€ de bonus (1 M€ pour 15 matches joués, 1 M€ une fois la barre des 30 franchie, 2,5 M€ pour une qualification en C1). Il est actuellement présenté aux médias et nul doute que certaines questions porteront sur la polémique ayant entouré sa venue en Provence. Une rumeur sur les réseaux sociaux a assuré qu'il avait payé les frais d'avocats de son beau-père, inculpé pour le viol de plus jeune fille. Une polémique lugubre qui a scindé en deux la communauté de supporters marseillais, l'une d'entre elles réclamant l'annulation de son transfert... L'opération s'élève à 11 millions d’euros + 4,5M€ de bonus#OM #TeamOMhttps://t.co/V9EWlOlAsX — La Provence OM (@OMLaProvence) August 5, 2022

Pour résumer Le milieu de terrain Jordan Veretout a signé un contrat de trois ans plus un autre en option avec l'OM. Il est la septième recrue marseillaise de l'été. Sa présentation aux médias a lieu en ce moment même. Il jouait auparavant à l'AS Roma.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life