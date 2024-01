OM - Mercato : c'est quasiment fait pour Faris Moumbagna !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Bonne nouvelle dans le dossier Moumbagna ! Selon La Minute OM, l'attaquant camerounais a passé avec succès sa visite médicale, ce mercredi en Côte d'Ivoire, où il dispute la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions Indomptables. L'OM devrait donc officialiser dans les prochaines heures son recrutement, moyennant 8 M€, en provenance du club norvégien de Bodø/Glimt.

Un profil de déménageur qui va pousser Vitinha vers la sortie

Cette arrivée a surpris tout le monde puisqu'aucun média n'avait annoncé Moumbagna avant hier mardi. Auteur de 15 buts et 8 passes décisives en 28 matches de championnat norvégien la saison passée, le Camerounais présente un profil très physique (1,85m, 80kg), à la Vitinha. En espérant qu'il rencontrera plus de réussite en Provence que le Portugais, qui devrait être poussé vers la sortie, un an seulement après son arrivée en provenance de Braga en échange d'une trentaine de millions d'euros...

• Faris Moumbagna a passé sa visite médicale avec succès en Côte d'Ivoire ! Il signera un contrat jusqu'en juin 2028.



