OM - Mercato : ça avance pour Malinovski, un départ surprise en vue ?

L’OM est prêt à bouger pour Ruslan Malinovski. Selon Foot Mercato, la tendance, côté marseillais, serait plutôt à un prêt. Ce n’est pas le cas de l’Atalanta Bergame, qui attend un transfert et beaucoup de millions. Un terrain d’entente pourrait toutefois être trouvé, si jamais le dossier était exploré plus en profondeur par Pablo Longoria. Le club italien pourrait ainsi prolonger son milieu offensif, actuellement lié jusqu’en 2024, et le prêter avec option d’achat. Un club de Premier League pourrait également passer à l’action, ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle vu l’attrait de Malinovski pour le football anglais.

Ngapandouetnbu prêté en Ligue 2 ?

Par ailleurs, le départ en prêt du gardien Simon Ngapandouetnbu (19 ans) n’est pas exclu cet hiver. « Avec le club, on est en train d’essayer de trouver une solution pour que Simon puisse être prêté en Ligue 2 jusqu’à la fin de la saison, afin qu’il s’aguerrisse et s’inscrive ensuite dans la durée à l’OM, a déclaré son agent Franck Belhassen au Phocéen. Les signaux sont très encourageants pour Simon au club. Tout le monde dans le staff dit qu’il travaille énormément et qu’il progresse. Il a une marge de progression énorme et j’aimerais vraiment qu’il parte jouer en Ligue 2 pour les cinq mois qu’il reste cette saison. On ne va pas citer de club pour l’instant, mais ça avance bien. »

Pour résumer Si Pablo Longoria souhaite ardemment recruter Ruslan Malinovski à l’Olympique de Marseille sur ce mercato hivernal, un départ surprenant au poste de gardien de but pourrait lui permettre d’alléger le vestiaire phocéen...

