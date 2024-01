OM - Mercato : ça brûle pour Doig, une recrue surprise arrive aussi à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Après avoir déjà enregistré l'arrivée de Jean Onana en provenance de Besiktas sous la forme d'un prêt avec option d'achat, l'Olympique de Marseille aurait donné ces dernières heures un sacré coup d'accélérateur lors de ce mercato hivernal.

Ça brûle entre l'OM et Doig !

Et pour cause, d'après Marwan Belkacem, les dirigeants marseillais seraient tout proche de boucler la venue du latéral gauche de l'Hellas Vérone, Josh Doig. "Josh Doig à l'OM ça brûle, les positions se sont rapprochées et le dossier pourrait se conclure aujourd'hui (lundi)", a fait savoir sur Twitter l'insider, qui nous apprend, par ailleurs, qu'une recrue surprise pourrait également survenir dans les prochaines heures." Le début de semaine s'annonce donc animé du côté de l'OM.

🚨 Doig à l'OM ça brûle, les positions se sont rapprochées et le dossier pourrait se conclure aujourd'hui.



Journée décisive et une recrue surprise pourrait également survenir dans les prochaines heures.



L'OM est actuellement en train de tenter de finaliser plusieurs dossiers. — MB 🍉🇩🇿 (@MarwanBelkacem) January 15, 2024

