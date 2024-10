OM Mercato : ça brûle pour Mykhailo Mudryk (Chelsea) !

Ce lundi, le média anglais Team Talk assure que Chelsea a pris la décision de se séparer de Mykhailo Mudryk cet hiver. L'ailier ukrainien de 23 ans ne joue pas suffisamment à son goût et aurait demandé à partir. Cependant, les Blues ont conscience qu'aucun n'acceptera de payer une indemnité conséquence pour un joueur recruté 70 M€ il y a bientôt deux ans. L'idée serait donc de le prêter en espérant qu'il retrouve son niveau de l'époque de Donetsk.

Donetsk, c'est là que Roberto De Zerbi l'a connu. L'entraîneur italien voudrait le récupérer pour en faire le pendant de Mason Greenwood dans le couloir gauche. L'autre bonne nouvelle de Team Talk, c'est que les Phocéens seraient quasiment les seuls sur les rangs car le Bayern Munich, chaud en janvier 2024, ne l'est plus désormais. Chelsea ouvert à un prêt, Mudryk ouvert à un nouveau challenge, l'OM toujours intéressé... Les planètes commencent à s'aligner pour une arrivée en janvier !

