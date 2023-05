OM - Mercato : ça chauffe entre Bounou et Marseille !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La semaine dernière, le média marocain, Les Lions de l’Atlas, a fait état d'un intérêt de l'Olympique de Marseille pour le gardien du FC Séville, Yassine Bounou. Un intérêt qui serait bien réel, d'après le journaliste marocain, Hakim Zhouri, qui annonce, par ailleurs, que les agents du récent demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, lui auraient confirmés des premiers contacts avec l'OM.

Bounou, une opportunité de marché pour l'OM ?

"Vous connaissez Pablo Longoria, cela fait partie des opportunités de marché et là, il se positionne sur un gardien en espérant un prêt. C'est une opportunité, car le joueur rencontre en ce moment des difficultés avec son nouvel entraîneur, qui n'est autre que celui qui a lancé l'actuel gardien titulaire du FC Séville. Il se posait déjà la question de partir l'été dernier et cet hiver avec certaines sollicitations, et là, on sait qu'il a des envies d'ailleurs. On sait que l'OM prospecte actuellement pour trouver un autre gardien et a priori le club olympien s'est tourné vers ses agents pour savoir si un prêt était faisable. C'est un premier contact avec ses agents qui nous l'ont confirmé. Marseille voulait à l'origine plus un second gardien pour concurrencer un peu Pau Lopez, mais si c'est Bounou est-ce que ce sera dans ce cadre ?", a confié Hakim Zhouri, qui estime donc que Yassine Bounou est opportunité de marché pour l'OM.

Pour résumer Les dirigeants de l'Olympique de Marseille seraient vraiment intéressés par Yassine Bounou et auraient établis un premier contact avec les agents du gardien marocain du FC Séville.

Fabien Chorlet

Rédacteur