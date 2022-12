OM - Mercato : ça s’emballe pour Gerson, Tudor fait une croix sur deux Mondialistes

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

La Coupe du monde a apporté son lot de mauvaises surprises à l’OM. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, même s’ils ont très peu joué avec les Bleus pendant la compétition, devraient profiter d’une dizaine de jours de repos avant de revenir à la Commanderie.

Selon L’Équipe, les deux milieux de terrain de l’OM rateront donc à coup sûr la réception de Toulouse, le 29 décembre, et probablement aussi le déplacement à Montpellier, le 2 janvier. En les attendant, Tudor devrait miser sur Valentin Rongier et probablement Pape Gueye, alors que les solutions ne sont pas extensibles dans ce secteur de jeu et que la situation de Gerson est toujours aussi floue.

Toujours d’après le quotidien sportif, un retour à Flamengo reste d’actualité, mais les deux clubs semblent se livrer à une partie de poker menteur où il est question de l’indemnité de transfert du milieu de terrain, acheté 20 M€ hors bonus par l’OM à l’été 2021. Le joueur, quant à lui, paraît décidé à quitter le club olympien et espère un dénouement heureux. « Un verdict positif est attendu », concluent nos confrères.