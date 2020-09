OM - Mercato : ça se complique pour Luis Henrique, concurrence du LOSC pour Marcos Paulo

Dimanche soir, au sortir du décevant match nul contre le LOSC (1-1), André Villas-Boas faisait part de son optimisme concernant le recrutement imminent d'un jeune attaquant. Deux noms ont alors filtré dans la presse : ceux de Luis Henrique (Botafogo, 18 ans) et Marcos Paulo (Fluminense, 19 ans). En cette journée de mardi, l'optimisme était de rigueur pour l'un comme pour l'autre. Mais ce soir, les choses se sont gâtées…

Concernant Luis Henrique, son arrivée en France était attendue ce mardi. Il devait prendre l'avion lundi soir mais a manqué son vol. Pour des raisons administratives liées à la pandémie de Covid-19 selon le journaliste Mohamed Bouhafsi. Ce dernier assurait qu'il arriverait demain en Provence. Mais L'Equipe indique que les négociations sont au point mort. Botafogo, qui possède 40% des droits du joueur, réclame plus de 10 M€. Beaucoup trop pour l'OM…

Le LOSC aussi veut Marcos Paulo

Pour ce qui est de Marcos Paulo, les choses sont plus simples : selon Ignazio Genuardi, le joueur s'est mis d'accord contractuellement avec l'OM et Fluminense est d'accord pour le vendre moyennant un chèque de 10 M€. Seulement, les Phocéens ne pourront le recruter que s'ils vendent au préalable. Et le LOSC lorgne désormais l'attaquant de 19 ans. Or, les Dogues ont plus de moyens que leurs rivaux sudistes. Vont-ils jouer un deuxième mauvais tour à l'OM en moins de trois jours ?