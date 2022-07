OM - Mercato : Caleta-Car, Alvaro et même Balerdi, ça va bouger chez les défenseurs !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Arrivé à la surprise générale, le défenseur central congolais Chancel Mbemba s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec l'OM. Un gros coup qui a pour seul inconvénient de densifier un peu plus un secteur affichant déjà complet. Pablo Longoria va devoir vendre des arrières et, selon L'Equipe comme La Provence, il y aurait deux à trois candidats au départ.

Le premier d'entre eux est Duje Caleta-Car. D'après La Provence, Longoria tient absolument à le vendre cet été car il ne lui reste qu'un an de contrat. Et cette année, il serait prêt à mettre à exécution sa menace de l'envoyer en tribunes si jamais il n'accepte pas les offres qui se présentent à lui. L'OM espère récupérer 10 M€ pour le Croate. Le deuxième est Alvaro Gonzalez. Malgré le départ de Jorge Sampaoli, l'Espagnol ne reviendra pas dans l'effectif. Quand il aura trouvé un nouveau club, l'OM négociera une indemnité de séparation. Enfin, Leonardo Balerdi pourrait également être vendu en fin de marché. L'Argentin, qui a repris plus tôt pour être au top lors de la préparation après sa blessure à l'épaule, a une bonne cote sur le marché des transferts.