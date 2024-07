OM Mercato : Carboni en salle d'attente

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Les médias italiens l'ont révélé : l’OM est très actif sur le dossier Valentin Carboni. Des contacts ont bien été noués pour récupérer le jeune milieu offensif international A argentin (3 capes), qui sort d’un prêt concluant à Monza (Série A) l’an passé (32 apparitions, 2 buts, 4 passes décisives).

Priorité à Greenwood

On ne sait cependant pas sur quel type d’accord on se dirigerait avec l’Inter, club avec lequel Carboni est sous contrat jusqu’en juin 2028 et qui n'envisagerait pas un autre prêt, mais plutôt une vente, autour de 30 M€. Selon la Gazzetta dello Sport, l’OM pousserait, et le journaliste Luca Bendoni affirme même qu’un accord serait proche. Mais selon Fabrizio Romano, les négociations ne seraient pas si avancées. Car l'OM se concentrerait sur sa cible numéro 1 du moment : Mason Greenwood, que le club phocéen espère faire signer avant la fin de la semaine.

Fabrizio Romano sur Mason Greenwood :



"L’OM donne sa priorité absolue à ce dossier cette semaine et veut le boucler le plus rapidement possible."



[🎖️@FabrizioRomano] pic.twitter.com/nYpkvDRrKK — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 8, 2024