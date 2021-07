OM - Mercato : changement sur le contrat de Saliba, un joueur du FC Barcelone échappé à Longoria

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'était un peu trop gros pour être vrai. Après avoir versé 30 M€ à l'ASSE à l'été 2019 pour s'attacher les services de William Saliba, Arsenal aurait été consenti à prêter son jeune défenseur central à l'OM avec une option d'achat trois fois moins importante. Une folie pour les supporters anglais, un sacré coup de Pablo Longoria pour les fans phocéens. Mais il n'en serait rien. Selon le journaliste de Téléfoot Julien Maynard, si Saliba sera bien prêté à l'OM, ce sera sans option d'achat, Arsenal continua de croire en son joueur.

Par ailleurs, au début du mercato, une rumeur avait fait état d'un intérêt marseillais pour Francisco Trincao. L'ailier portugais, recruté par le FC Barcelone dès janvier 2020 à Braga (mais laissé en prêt jusqu'à la fin de la saison), a très peu joué lors de l'exercice écoulé. Et les perspectives n'étaient pas meilleures pour la saison à venir. Un prêt était prévu mais Trincao ira à Wolverhampton, club contrôlé par le super agent portugais Jorge Mendes, et non à l'OM. Pas grave pour les Phocéens qui, avec De La Fuente et bientôt Under, seront bientôt bien pourvus au poste.

Le prêt de William Saliba à Marseille ne devrait être assorti d’aucune option d’achat. Jusqu’à présent, Arsenal s’oppose à inclure une OA. — Julien Maynard (@JulienMaynard) July 4, 2021