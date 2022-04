OM - Mercato : Chiellini est tenté par une nouvelle expérience !

Zapping But! Football Club OM : faut-il sortir Payet du onze de départ ?

Dans un entretien accordé à Tuttosport, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a ouvert la porte à une arrivée du défenseur central de la Juventus Turin, Giorgio Chiellini. "Giorgio Chiellini est un ami et un vrai leader. Il y a de moins en moins de leaders dans le football : qui ne voudrait pas de Giorgio ? Mais à la Juve, j'achèterais surtout les valeurs du club, qui n'ont pas de prix."

Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, Giorgio Chiellini aurait d'ailleurs l'intention de quitter la Vieille Dame cet été, à un an de la fin de son contrat. Mais l'international italien, qui fêtera ses 38 ans le 14 août prochain, devrait se diriger vers la MLS plutôt qu'à l'OM.

Giorgio Chiellini’s considering to leave Juventus at the end of current season and MLS could be his next destination - he’s tempted by this possibility. 🇺🇸 #MLS



Current deal expires in June 2022 but Chiellini’s now open to try a new experience.