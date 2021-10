OM - Mercato : ciblé par Sampaoli, ce proche de Messi est au cœur d’un petit scandale

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Arturo Vidal (34 ans) fut un nom qui a un temps fait fantasmer les supporters de l’OM au mercato estival. Le milieu de terrain chilien l’avait dans son petit calepin pour venir renforcer l’entrejeu marseillais qui semblait un poil trop léger et inexpérimenté à son goût. L’affaire a capoté, notamment en raison du salaire trop élevé de l’ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone. Depuis, son histoire chez les Nerazzurri ne s’est guère arrangée.

Alors qu’il n’a participé qu’à cinq rencontres en ce début de saison avec l'Inter Milan, pour un but donc face au Genoa (4-0), un petit scandale survenu quelques jours avant a fuité. Plus d'un mois et demi après les faits, une scène montrant Vidal éméché en train de réaliser une improbable figure acrobatique sur une Ferrari a fuité après une soirée un peu trop arrosée !

Le club italien, qui a déjà réglé le problème avec le joueur, a également vu l’intéressé s’excuser pour son comportement déplacé. Sauf que ce n'est pas la première fois cette année que l'ancien joueur de la Juventus Turin se retrouve confronté à un problème extra-sportif. En juin dernier, Vidal avait été pointé du doigt avec certains de ses compatriotes chiliens pour avoir rompu la bulle sanitaire lors de la Copa América.

Arturo Vidal entregando las llaves! pic.twitter.com/roLCozZR7D — 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍𝒕 𝑫𝒊 𝑹𝒊𝒗𝒊𝒂 🗡 (@ElBrujo_29) October 5, 2021