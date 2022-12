OM - Mercato : Clauss fait une annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L’été dernier, Jonathan Clauss a quitté le RC Lens pour se lancer dans un nouveau projet, l’international français a été transféré à l’OM pour 7,5 millions d’euros. À 30 ans, le natif de Strasbourg a réalisé de bonne performance sous les couleurs olympiennes. Il a découvert la Ligue des Champions sur les ordres d’Igor Tudor. Le piston droit marseillais a l’air de se plaire dans la cité phocéenne, il a été interrogé par Foot Mercato sur une possible fin de carrière à l’OM.

« Oui, sinon je ne serais pas venu. Je ne suis pas là en me disant que si ça ne se passe pas bien, au pire je vois autre chose. Justement, maintenant que je suis là, au très haut niveau, j’aime le très haut niveau et si l’OM me permet de jouer au très haut niveau, je vais rester. », a-t-il expliqué.