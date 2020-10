OM - Mercato : comment Longoria a laissé filer le Lewandowski espagnol

Avant de jeter son dévolu sur le Brésilien Luis Henrique, le 25 septembre, l'Olympique de Marseille a remonté de nombreuses pistes afin de trouver une doublure à Dario Benedetto. L'un d'elles menait en Espagne, dans un club que le Head of Football, Pablo Longoria, connaît bien : le Valence CF. Là-bas, le jeune Jordi Escobar (18 ans) rongeait son frein avec l'équipe réserve et se trouvait en plein conflit avec ses dirigeants, si bien qu'un départ était l'unique solution viable.

Alléché par une indemnité forcément dérisoire vu qu'il n'aurait eu qu'à payer les frais de formation, l'OM s'était positionné. Il faut dire que la réputation de Jordi Escobar de l'autre côté des Pyrénées n'est plus à faire puisqu'il est surnommé le "Lewandowski espagnol", rien que ça. Seulement voilà, les Phocéens ont finalement décidé de passer leur tour.

Le 4 octobre, ça a été autour de la presse italienne d'annoncer un transfert imminent d'Escobar à l'AC Milan. Tout était ficelé : les Rossoneri versaient 2,5 M€ à Valence et prêtaient le joueur dans la foulée à Groningen pour qu'il s'aguerrisse. Et finalement, non. Au final, Jordi Escobar a été transféré à… Almeria, en D2 espagnole, pour 300.000€. La preuve, sans doute, que son agent a créé beaucoup d'agitation pour pas grand-chose. Et que Longoria a pris la bonne décision…

🚨@SalvaGomis97 Jordi Escobar will join AC Milan. He'll sign a first team contract and Valencia will receive a compensation fee around €2.5M

He will first play one season on loan FC Groningen. pic.twitter.com/8gdmlt609N