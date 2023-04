OM – Mercato : concurrence musclée pour Balogun, le LOSC débarque aussi sur le dossier !

Auteur de 17 buts en Ligue 1 cette saison, Folarin Balogun (21 ans) ne restera pas au Stade de Reims la saison prochaine... Mais ne reviendra probablement pas non plus à Arsenal d'où il est prêté. Les Gunners ont en effet la ferme intention de vendre l'attaquant champenois au plus offrant et le nom de l'OM a vite été cité comme une destination rebond pour l'Anglais.

Mais Marseille est loin d'être seul sur le dossier. Selon le journaliste turc Ekrem Konur, plusieurs grands clubs étrangers ont des vues sur le natif de New York. Ce serait notamment le cas de Newcastle, de Naples ou encore du Milan AC.

En Ligue 1, d'autres clubs sont également prêts à se lancer dans le dossier Balogun. Confirmant l'intérêt milanais, Foot Mercato assure aussi que le LOSC est tenté de faire de l'attaquant de Reims le successeur de Jonathan David. Une piste qui serait notamment poussée par Paulo Fonseca. L'AS Monaco serait aussi sur les rangs en cas de départ de Wissam Ben Yedder.

