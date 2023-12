OM - Mercato : contacts déjà établis avec Bouanga ?

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Un an et demi après avoir quitté la France et Saint-Etienne pour tenter l'aventure aux Etats-Unis, Denis Bouanga devrait retrouver la Ligue 1 en janvier. Et pas n'importe où : dans son club de cœur ! Selon La Minute OM, des "discussions auraient déjà eu lieu avec l'entourage et le joueur". Natif de la Sarthe, Bouanga n'a jamais caché sa passion pour le club provençal. Il a été photographié à plusieurs reprises au Vélodrome, ce qui lui avait d'ailleurs valu quelques ennuis à l'époque où l'ASSE luttait pour son maintien en Ligue 1.

Il faudra verser 8 M€

La semaine dernière, Mohamed Toubache-Ter avait annoncé que Bouanga était dans le viseur de plusieurs clubs de L1 ayant manqué leur première partie de saison. Rennes, Lyon et Marseille étaient autant de pistes potentielles. Ce pourrait donc être l'OM. Qui devra tout de même verser aux alentours de 8 M€ pour racheter ses deux dernières années de contrat avec le Los Angeles FC, où il a inscrit 45 buts et délivré 15 passes décisives en 58 matches toutes compétitions confondues.

🔵⚪️ | 🇫🇷🇬🇦



Denis Bouanga est bien dans la short-list de l’Olympique de Marseille !



Des discussions ont déjà eu lieu avec l’entourage et le joueur. #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/NAPsHmsHGU — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 12, 2023

