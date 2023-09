OM - Mercato : Correa, un petit tour et puis s’en va ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Il n'aura fallu qu'un match, son tout premier avec l'OM, pour que Joaquin Correa s'attire les critiques des supporters et des médias. L'attaquant argentin de 29 ans a bien débuté à Nantes (1-1) vendredi dernier avant de se perdre dans des dribbles superflus. Débarqué le 25 août pour un prêt payant (2 M€) d'un an assorti d'une option d'achat de 10 M€ qui sera obligatoire en cas de qualification pour la prochaine Champions League, le joueur de l'Inter est poussé vers la sortie par certains après seulement deux semaines de présence à Marseille...

La Juventus le suit depuis 2018

Mais le plus fou, c'est que Correa aurait déjà un point de chute prestigieux dans le cas où l'OM ne lèverait pas son option et où l'Inter ne voudrait plus de lui ! Ce point de chute, selon Blasting News, ce serait la Juventus Turin ! La Vieille Dame suivrait le gaucher depuis ses années à la Lazio (2018-21) et apprécierait grandement son profil, sachant qu'à son poste, le Serbe Filip Kostic déçoit. Le problème de la Juve, c'est qu'elle est fâchée avec tout le monde en Italie, surtout l'Inter. Quand elle veut recruter un joueur du Calcio, elle doit donc attendre qu'il aille faire un tour à l'étranger, comme avec Arkadiusz Milik, que le Napoli a toujours refusé de lui céder avant de le prêter à l'OM...

🚨La Juventus veut Correa !



Selon les informations de 𝐵𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑁𝑒𝑤𝑠. La Juventus serait attentive à la situation de Correa. Ils ont tenté de le recruter à plusieurs reprises, sans succès jusqu'à présent.



