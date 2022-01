OM – Mercato : coup de frein pour Caleta-Car et Kamara, la piste Gigot toujours gelée à Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Bloqué par la DNCG après les arrivées de Bakambu et Kolasinac, l'OM cherche désormais à dégraisser son effectif pour rentrer dans l'objectif fixé par Frank McCourt de vendre pour 30 M€ cet hiver.

Plusieurs éléments comme Boubacar Kamara, Alvaro Gonzalez voir Bamba Dieng sont susceptibles d'être vendu avant le 31 janvier. La question se pose aussi pour Duje Caleta-Car, que l'on dit très courtisé du côté de West Ham et dont le contrat expire à l'été 2023.

Caleta-Car et Kamara sont toujours dans le flou

D'après le spécialiste Mercato de la Provence Fabrice Lamperti, on est toutefois encore très loin d'un départ pour le vice-champion du Monde croate. « A cette heure et même si tout peut aller très vite dans les dernières heures du mercato, il n'y a rien d'imminent concernant le transfert de Duje Caleta-Car vers West Ham. Le joueur s'est entraîné normalement ce matin avec l'OM et n'en sait pas davantage sur son avenir », a-t-il tweeté en réponse aux rumeurs d'un prêt imminent à Londres.

#MercatOM A cette heure et même si tout peut aller très vite dans les dernières heures du mercato il n'y a rien d'imminent concernant le transfert de Duje Caleta Car vers West Ham. Le joueur s'est entraîné normalement ce matin avec l' #OM et n'en sait pas davantage sur son avenir — Fabrice Lamperti (@gouffa83) January 28, 2022

Par ailleurs, et comme l'a annoncé Marca, le dossier Boubacar Kamara (22 ans) est toujours dans l'impasse. Si l'Atlético de Madrid a tenté le coup via son directeur sportif Andrea Berta en formulant une offre ferme de 5 M€ plus divers bonus difficilement atteignables afin de racheter les six derniers mois de contrat du Minot, l'OM a décidé de faire la fine bouche. Pablo Longoria reste inflexible et attend 10 M€ pour son milieu défensif. Sans départ(s), Marseille ne bougera pas d'une oreille pour Samuel Gigot (Spartak Moscou).