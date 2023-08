OM - Mercato : Longoria tente un coup osé en Ligue 1 qui va faire enrager le FC Nantes

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Si le dossier Eric Bailly (Manchester United) a été relancé par l’OM ces dernières heures afin de compenser le départ d’Isaak Touré, il semblerait que la porte se soit déjà refermée pour l’Ivoirien. C’est en tout cas ce qu’assure la Minute OM assurant que Pablo Longoria et ses équipes avaient activés leur plan B. Un plan B sous la forme d’échange de bons procédés.

Bailly c’est fini, Meïté nouvelle priorité ?

En effet, alors qu’Isaak Touré se dirige plutôt vers Lorient que vers Nantes (qui est plutôt sur le Suisse de Valence Cömert en plan A), les Marseillais discutent pour récupérer Bamo Meïté (21 ans) en retour des Merlus selon Foot Mercato.

Un dossier gagnant-gagnant entre le FCL et l’OM alors que Touré, qui a pris goût aux titularisations à l’AJ Auxerre en fin de saison dernière, veut trouver un club qui lui donne du temps de jeu et que Meïté est prêt à se frotter à une plus grosse concurrence dans un club disputant la Coupe d’Europe. Selon Santi Aouna, le deal avancerait bien…

🚨EXCL: 🔵⚪️🟠🇫🇷🇨🇮 #Ligue1 |



◉ L'OM et Lorient travaillent sur un échange entre Isaak Touré et Bamo Mëité 🔁



◉ Deux dossiers qui avancent bien ⏳️https://t.co/WuCUTTOvI5 pic.twitter.com/cdJchNGyIt — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 25, 2023

Podcast Men's Up Life