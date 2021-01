OM - Mercato : coup de froid sur la piste Milik

Hier, La Gazzetta dello Sport annonçait qu'Arkadiusz Milik allait prendre la route de Marseille. Le buteur polonais, mis au placard du Napoli, souhaite retrouver du temps de jeu lors de la seconde partie de saison en vue de l'Euro. Il aurait choisi de s'engager avec l'OM, où l'attend une place de titulaire, plutôt qu'à l'Atlético Madrid, qui veut en faire le remplaçant de Luis Suarez. Seulement, L'Equipe annonce dans son édition du jour que Phocéens et Colchoneros ne sont pas seuls sur le coup…

Des clubs anglais sur le coup ?

« Le dossier le plus sensible est celui de l’attaquant, un souhait que Villas-Boas avait déjà exprimé l’été dernier. Longoria rêve notamment d’Arkadiusz Milik. Le Polonais de 26 ans est écarté depuis le début de la saison à Naples, où il arrive en fin de contrat en juin. L’attaquant, qui voudrait du temps de jeu avant le prochain Euro, partira-t-il cet hiver ? Tout reste possible mais une chose est posée : les courtisans sont nombreux et l’OM n’est pas le plus fortuné. »

Quelle est l'identité de ces courtisans ? On n'en saura pas plus. Début décembre, des rumeurs venues d'Angleterre faisaient état d'un intérêt d'Everton et de Tottenham pour le Polonais. Mais dans les deux cas, il ne serait que remplaçant, notamment chez les Spurs où le duo Kane-Son explose tout…