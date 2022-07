OM - Mercato : coup de pouce du PSG dans le dossier Veretout ?

L’OM ne compte pas arrêter son mercato estival maintenant. Après les arrivées de Jonathan Clauss ou encore Luis Suarez, le club phocéen veut renforcer son milieu de terrain. Après le départ de Boubacar Kamara, le secteur n’a pas vu de joueur arriver cet été. Cependant, Pablo Longoria explore plusieurs pistes. L’une d’elles mène à Jordan Veretout, le milieu de l’AS Roma. Son arrivée à l’OM pourrait être aidée par le PSG.

En effet, l’AS Roma est actuellement en négociation avec le PSG pour le transfert du milieu de terrain néerlandais, Georginio Wijnaldum. Selon les informations de Nicolo Schira, si ce Wijnaldum vient à signer avec le club italien dans les prochains jours, cela accélérera le départ de Jordan Veretout. L’OM voit donc la suite de son mercato entre les mains du grand rival.

