OM - Mercato : coup de théâtre pour Iliman Ndiaye !

Les dirigeants de l'OM foncent sur Iliman Ndiaye, ailier de 23 ans, fan du club et qui y a passé une année en formation. Mais les négociations avec Sheffield United ne s'annoncent pas faciles, même si les Blades ont déjà trouvé son successeur. Aux dernières nouvelles, le club anglais attend une vingtaine de millions pour Ndiaye, ce que l'OM serait disposé à payer mais s'il joue le jeu de la surenchère, les Phocéens ne pourront pas monter beaucoup plus haut.

Malheureusement, c’est le scénario qui est en train de se passer outre-Manche. Après la rencontre face à Chesterfield, qui a eu lieu ce samedi et où Ndiaye a marqué, Paul Heckingbottom compte sur son joueur ! « Des discussions ont-elles lieu pour un départ ? Je ne sais pas, je n’ai communiqué qu’avec Ilimane, il est heureux ici. C’est notre joueur, il est sous contrat, et il partira en stage au Portugal avec nous », a clamé le coach anglais sur Radio Sheffield.

Pour résumer

Alors qu’Iliman Ndiaye et l’Olympique de Marseille seraient d’ores et déjà tombés d’accord, Sheffield United joue la montre et n’a pas l’intention de laisser filer son milieu de terrain de 23 ans facilement. Le coach en dit plus.