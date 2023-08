OM - Mercato : coup de théâtre pour l'ailier gauche mystère !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce lundi, nos confrères de RMC Sport ont annoncé que l'Olympique de Marseille seraient en négociations avancées avec un ailier gauche dont le nom n'a pas filtré. Depuis la sortie de cette information, les dirigeants marseillais ont bouclé l'arrivée de l'attaquant de l'inter Milan, Joaquin Correa.

Correa sera la dernière recrue offensive de l'OM !

Le compte Twitter @LaMinuteOM_, qui suit de près l'actualité du club phocéen, a laissé entendre que ce serait Joaquin Correa qui serait l'ailier gauche mystère puisque l'OM aurait abandonné les pistes menant à Wilson Isidor (Lokomotiv Moscou) et Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) et ne compterait recruter plus qu'un latéral droit d'ici la fin du mercato estival.

