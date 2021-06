OM - Mercato : coup de théâtre pour Thiago Almada !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Au lendemain de l'accord de principe trouvé entre l'Olympique de Marseille et Flamengo pour le transfert de Gerson, les dirigeants olympiens auraient abandonné la piste menant au milieu offensif de Vélez Sársfield, Thiago Almada. C'est ce qu'annonce ce jeudi le journaliste portugais, Pedro Almeida.

"Thiago Almada a été abandonné par l'OM en raison du prix demandé lors de la dernière réunion par Vélez Sársfield. Le club argentin a demandé 25 millions d'euros pour le joueur", a-t-il confié sur son compte Twitter. C'est un coup dur pour Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, qui avait fait de la pépite argentine l'une de leurs cibles préférentielles pour le mercato estival.

True! Thiago #Almada was dropped by #OM due to the price demanded at the last meeting by #Velez. The Argentine club asked for 25M€ for the player. 🔵 #transfers https://t.co/JWmBtRBwkJ