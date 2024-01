OM - Mercato : coup de tonnerre confirmé pour Agoumé, le Here we go est tombé !

Alors qu’il semblait se diriger vers l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain de l'Inter Milan, Lucien Agoumé, ne devrait finalement pas rejoindre le club phocéen cet hiver et devrait plutôt signer en faveur du FC Séville.

Un retournement de situation confirmé par Fabrizio Romano, qui a lâché son célèbre "Here we go" dans ce dossier. "Lucien Agoumé au FC Séville, c'est parti ! Accord en place sur un prêt avec une d’option d’achat non obligatoire. Agoumé se rend à Séville aujourd’hui. L'Inter Milan conservera une clause de rachat potentielle pour Agoumé. L’OM a quitté les négociations aujourd’hui en raison des doutes du joueur", a fait savoir le journaliste italien sur Twitter.

🚨⚪️🔴 Lucien Agoumé to Sevilla, here we go! Agreement in place on loan deal plus buy option clause not mandatory.



Understand Agoumé travels to Sevilla today ✈️



Inter will keep potential buy back clause for Agoumé.



🔵⚪️⛔️ OM left the negotiations today due to player’s doubts. pic.twitter.com/5NVlImsLOR