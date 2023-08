OM – Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Malinovskyi !

L’international ukrainien Ruslan Malinovskyi est en passe de quitter l’OM six mois seulement après son arrivée en provenance de l'Atalanta Bergame. L'OM s'est mpis d'accord avec Besiktas pour un prêt mais le joueur n'est pas chaud pour aller en Turquie. Il souhaite retourner en Italie et d'après plusieurs médias, il serait tombé d'accord avec le Torino.

Selon Foot Mercato, hier, « les Granata doivent désormais s’entendre avec l’Olympique de Marseille. C’est sur ce dernier aspect que les négociations coincent aujourd’hui. La direction marseillaise, qui exige entre 1 et 2 millions supplémentaires sur l’option d’achat, serait un poil trop gourmande pour l’équipe piémontaise. » Sauf que ce vendredi,le président Cairo a expliqué à Fabrizio Romano : “Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs mais je peux assurer que Malinoskyi n'est pas sur notre liste. On n'a jamais négocié avec l'OM pour le signer.” Dont acte.

Torino president Cairo: “I don’t know how rumours came out about Ruslan Malinovskyi”. ⛔️🇺🇦



“I can guarantee that he’s not in our list and we never negotiated with OM to sign him”. pic.twitter.com/BKQIyP95oy