OM – Mercato : coup de tonnerre... Ndiaye arrive à Marseille !

« Pour Iliman Ndiaye, Sheffield United reste très gourmand » : voilà ce qu'écrivait La Provence il y a quelques minutes. Mais le journaliste Mohamed Bouhafsi tient un tout autre discours puisque selon lui, le Sénégalais arrive à l'OM...

Visite médicale demain

"Comme l’annonce @MarwanBelkacem l’#OM et Sheffield ont trouvé un accord pour le transfert de Ndiaye apres une réunion entre Pablo Longoria, Sheffield et les agents hier à Londres. Contrat de 5 ans. #Ndiaye est attendu ce soir à Marseille et visite médicale demain."

