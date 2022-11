OM - Mercato : coup de tonnerre pour Gerson !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Les nouvelles ne sont pas bonnes dans le dossier Gerson. « Il a un contrat en vigueur avec l’OM. Il y a eu des discussions mais on est très loin d’avoir trouvé un accord, a affirmé Rodolfo Landim à L’Équipe. Il y a une distance énorme entre ce que réclame l’OM et ce qu’on peut offrir. C’est une opération très compliquée à réaliser. Avec le joueur et son staff, on est d’accord. Flamengo aime Gerson et on aimerait l’avoir avec nous. Mais, vu comment les choses évoluent, j’ai l’impression que ça va être très difficile. »