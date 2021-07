OM - Mercato : coup dur pour Simeone, un buteur de L1 au bras de fer pour venir à Marseille ?

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Le mercato estival de l’OM est encore loin d’être terminé. Et pour cause, Pablo Longoria doit encore recruter des joueurs de couloir(s) pour satisfaire Jorge Sampaoli. En attaque, l’entraîneur argentin ne fermerait pas non plus la porte à d’autres renforts pour faire souffler Arkadiusz Milik.

Au poste d’avant-centre, la piste Giovani Simeone commence à se compliquer. « Le Zénith Saint-Pétersbourg a rouvert les négociations avec Cagliari au sujet de Cholito Simeone, qui pourrait partir cet été, annonce Nicolo Schira sur Twitter. Cagliari veut 10 millions d’euros pour vendre l’attaquant argentin. »

Avant de songer à recruter, Longoria a affirmé hier qu’il aurait besoin de vendre. Notamment pour faire venir des joueurs extra-communautaires. Ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres mais c'est peut-être pour cela qu’il pourrait être tenté de réactiver la piste menant à El Bilal Touré. Pisté par l’OM plus tôt au mercato, l’attaquant du Stade de Reims serait proche du bras de fer avec ses dirigeants, d’après L’Équipe. « Il n’a pas de bon de sortie », coupe néanmoins son directeur sportif Mathieu Lacour.

