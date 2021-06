OM - Mercato : coups durs pour Wass et Guendouzi, un plan B pour le Gunner ?

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

L’OM multiplie les pistes au mercato à tel point que les supporters ne savent plus où donner de la tête. Ces derniers se rappellent néanmoins que deux dossiers figuraient en bonne place sur le bureau de Pablo Longoria récemment : Daniel Wass et Mattéo Guendouzi. Au sujet du premier nommé, on évoquait hier le fait que le Valence FC n’ait reçu aucune offre concrète venue de l’OM, qui attend sans doute son passage prochain devant la DNCG pour en formuler une.

Raskin pour oublier Guendouzi ?

A Bola ajoute que l’international danois a verrouillé un accord avec le Sporting Portugal et serait en train de négocier son salaire ! Rien ne dit qu’il n’en fait pas de même avec l’OM, même si le fait de jouer la prochaine Ligue des champions avec le club portugais pourrait avoir fait pencher la balance.

Dans le dossier Guendouzi, Todo Fichajes assure que le Benfica Lisbonne a pris la main. « Le club a pris langue avec Arsenal et a envoyé un émissaire en personne à Londres pour boucler le dossier, assure le média espagnol. Désormais, ils ont pris la tête dans ce dossier. »

Pour assurer ses arrières, YohZe affirme que Longoria aurait ciblé le jeune milieu du Standard de Liège Nicolas Raskin avec des chances de réussite. « L'OM a pris des renseignements début juin sur le jeune milieu du Standard Nicolas Raskin (20 ans) qui sort d'une saison très prometteuse, a tweeté l’insider. Le Standard en grosses difficultés financières pourrait se séparer de son joueur. »

L'OM a pris des renseignements debut juin sur le jeune milieu du Standard Nicolas Raskin (20 ans) qui sort d'une saison très prometteuse.

