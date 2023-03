OM - Mercato : courtisé par Longoria, Balogun drague Marseille !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Prêté cette saison au Stade de Reims par Arsenal, Falorin Balogun, auteur de 17 buts en 28 rencontres disputées toutes compétitions confondues, est en train de réaliser une saison exceptionnelle sous le maillot rémois. C'est donc logiquement que l'attaquant anglais attire l'oeil de grands clubs européens dont l'Olympique de Marseille.

Podcast Men's Up Life

"L’ambiance au Vélodrome est ce qu'il m'a le plus impressionné !"

Mais alors que l'OM le suivrait de plus en plus près, Falorin Balogun s'est montré dithyrambique sur l'ambiance du Vélodrome dans une interview accordée au site officiel de la Ligue 1, "Qu’est-ce qui t’a le plus surpris lors de tes premiers matchs en France ? L’ambiance au Vélodrome est ce qu'il m'a le plus impressionné ! C’était mon premier match ici et je ne savais pas à quoi m’attendre. Ça m’a surpris car je ne savais pas que Marseille était une si grosse ville de football."

Folarin Balogun : "L’ambiance au Vélodrome est ce qu'il m'a le plus impressionné ! C’était mon premier match ici et je ne savais pas à quoi m’attendre. Ça m’a surpris car je ne savais pas que Marseille était une si grosse ville de football." (@Ligue1UberEats) #TeamOM pic.twitter.com/4sKAsQRJoA — Infos OM (@InfosOM_) March 14, 2023

Pour résumer Alors qu'il est dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Folarin Balogun, prêté cette saison au Stade de Reims par Arsenal, s'est montré dithyrambique sur l'ambiance du Vélodrome.

Fabien Chorlet

Rédacteur