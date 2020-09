OM : Mercato, Covid, PSG, cas personnel... Villas-Boas joue cartes sur table

Avec son traditionnel franc-parler pour évoquer toute l'actualité, le technicien de l'OM André Villas-Boas n'a éludé aucun sujet dans des propos relayés par RMC. Du Mercato au PSG en passant par sa situation personnelle.

Difficile de préparer OM - PSG

« On n’a pas l’information de la date du premier test des personnes touchées. Sincèrement, je leur souhaite une bonne récupération. Ça devient encore plus difficile à cause de ça parce que comme on ne sait pas s’ils vont jouer, si on va avoir des adaptations à leur système ou non. Je vais préparer le match la semaine prochaine mais je ne sais pas ce qu’il va se passer. Il y aussi une forte possibilité d’encore plusieurs cas. »

Un Covid pas bien géré en France ?

« C’était un peu une surprise pour moi aussi quand je suis revenu du Portugal de constater ce qu’il se passait en France. (…) Je ne dis pas que le Portugal est l’exemple - on a un peu de chance aussi, mais on a très bien respecté les gestes barrières et le confinement. J’étais un peu surpris sur la quantité de personnes en ville (en France). Je pense que nous, joueurs et staff, on peut avoir un rôle à jouer. On doit être attentifs. »

La crainte des ventes

« Pour l’instant, on ne peut pas faire mieux que ce qu’on a fait dans la gestion des coûts. J’espère que rien ne va se passer, mais c’est vrai qu’à la fin, l’OM doit vendre. Je ne sais pas si on peut avoir ou non des offres. »

Le buteur, la priorité

« C’est ça qu’on cherche toujours. Avec Dario, on a quelqu’un qui joue bien entre les lignes. Ce qu’on cherche maintenant c’est quelqu’un qui peut donner plus de profondeur, de vélocité en attaque. Tu cherches des grands buteurs, qui ont de l’explosivité, qui savent travailler dans la surface de réparation. »

La balle dans le camp d'Eyraud et McCourt

« Pour parler de prolongation, il faut qu’elle soit proposée. Ce sont les résultats qui parlent. Après, c'est à la direction de savoir et d'évaluer le travail de l'entraîneur, s'il est à la hauteur des attentes du club ou non. (...) Mon objectif est de remplir les objectifs des supporters. (…) La direction doit faire les comptes, faire le bilan et, toi, tu dois continuer à faire ton travail avec le maximum de professionnalisme. »