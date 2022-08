OM - Mercato : Cristiano Ronaldo à Marseille, Pierre Ménès met son grain de sel

Zapping But! Football Club Faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Les supporters de l’OM ne lâchent rien. Transcendés par le mercato réussi de Pablo Longoria cet été, les fans du club phocéen continuent de penser que la signature de Cristiano Ronaldo (37 ans) n’est pas qu’un fantasme. La Twittosphère est en effet en ébullition depuis que cette improbable rumeur a vu le jour le mois dernier.

En Espagne, où l’attaquant de Manchester United a plutôt vu son nom relié à l’Atlético Madrid, on a appris cette nuit que c’est le club espagnol qui l’aurait sollicité et non l’inverse. En France, CR7 fait également parler. Même Pierre Ménès, qui pense qu’une telle arrivée pourrait booster la L1 et serait rapidement remboursée.

Gros coup sportif, immense coup merchandising, ventes de maillots... tous les arguments pour la signature de Messi au PSG, a-t-il tweeté. Messi avait déjà remboursé son salaire en quelques semaines avec la vente de maillots et les sponsors nouveaux ou augmentés. Ça serait pareil avec Ronaldo. Ni mieux ni pire. »