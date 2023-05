OM – Mercato : Crystal Palace fait exploser le dossier Wilfried Zaha

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Recruter un ailier aussi percutant que Wilfried Zaha serait sans aucun doute un atout de taille pour l’OM. Seulement, au-delà des hautes prétentions salariales de l’Ivoirien, la concurrence est rude autour de Zaha. D’autant plus que son propre club est entré dans la course en tentant de le prolonger.

Un contrat à 12 millions par an

Pour tenter de conserver son joueur, les Eagles seraient prêts à poser sur la table, un contrat d’un million par an selon The Athletic, tellement conséquent que même certains membres du board anglais doutent de la sagesse d’une telle offre. Quoiqu’il en soit, Zaha rêve toujours de jouer la Ligue des Champions, et attend de voir la liste de ses prétendants.

L’OM pourrait ainsi tirer son épingle du jeu en accrochant la Ligue des Champions, et faire enfin découvrir à l’ancien flop de Manchester United la plus belle des compétitions.