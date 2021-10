OM - Mercato : Daniel Riolo a une autre recrue que Gerson dans le collimateur

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

A Lille (0-2), dimanche, tous les Marseillais ont déçu, même Jorge Sampaoli. Pas un pour rattraper l'autre, Cengiz Ünder, pourtant l'un des plus dangereux ayant trouvé le moyen de se faire expulser. Mais certains ont plus participé au naufrage que d'autres. Gerson est ainsi unanimement critiqué pour sa faible prestation alors qu'il évoluait pourtant dans sa position de prédilection. Mais il y a un autre joueur qui s'est attiré les foudres, notamment de Daniel Riolo. Ce joueur, c'est Mattéo Guendouzi. Le journaliste de RMC ne l'a pas raté.

« Guendouzi, qu’on a beaucoup critiqué, je le vois au quatre coins du terrain, généreux, machin. Et là, ça fait deux matches que je revois l’ancien : le gars qui veut trop en faire, qui donne des ordres à tout le monde, qui tire quand il doit pas tirer, qui veut trop être le patron, qui veut trop faire le show. C’est les choix, c’est genre "Je veux m’imposer". Et là, oui, je ne sais pas, c’est un peu comme si on ne pouvait jamais changer finalement, La nature te rattrape toujours. » Une critique un peu dure car il est difficile de reprocher à un joueur, surtout en France, de vouloir dépasser sa fonction, surtout quand son équipe est dans un jour sans…