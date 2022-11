OM - Mercato : Daniel Riolo achève Longoria avec ce dossier explosif

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

La passe d’armes entre Cédric Bakambu (31 ans) et Pablo Longoria a créé quelques remous au sein de l’OM. En début de semaine, l’attaquant passé par le club phocéen lors de la seconde partie de saison écoulée reprochait à son ancien président de l’avoir poussé dehors au mercato contre sa volonté. Le but ? Faire entrer de l’argent dans les caisses de l’OM, alors que lui avait très envie de s’insérer à long terme dans le projet du club phocéen. Depuis, Bakambu a atténué son discours mais Daniel Riolo s’est servi de cette mini-polémique pour taper encore une fois sur Longoria.

« Un business raté »

« Bakambu n'en veut pas à Longoria, c'est le business, sauf que cette fois c'est un business raté. Ce qui va commencer à poser problème pour Longoria c'est de ne pas faire rentrer l'argent dans le club et c'est d'en dépenser. Bakambu aurait dû rapporter de l'argent et il n'a rien rapporté, a-t-il déclaré sur RMC Sport. Qu'il y ait eu dans le passé des mecs peut-être pire, d'accord très bien, mais de là à trouver normal quand tu es président de l'OM, que tu as été placé là par une agence de joueurs, Soccer Base et que tu fasses pression sur les joueurs au moment de leur prolongation ou que tu fasses en sorte qu'ils changent d'agent pour aller quelque part ou sinon tu les vires ? Moi ça ne me plait pas. Ce ne sont pas de bonnes méthodes dans le football actuel, et elles peuvent être préjudiciables pour le club. »

Pour résumer Très remonté contre la gestion de l’Olympique de Marseille par Pablo Longoria, Daniel Riolo s’est servi du dernier couac avec l'ancien attaquant de l'OM Cédric Bakambu (31 ans) pour taper sur le président espagnol du club phocéen.

Bastien Aubert

Rédacteur