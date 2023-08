OM - Mercato : dénouement imminent dans le dossier Guendouzi ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Chaque jour, on évoque le départ de l'OM de Matteo Guendouzi. Avec ce même club qui revient dans toutes les discussions : la Lazio de Rome. Pas étonnant, dès lors, que la Gazetta Dello Sport en remette une couche ce jeudi en annonçant que le dossier est proche de se conclure.

Salaire négocié

Quand ? Avant la fin de la semaine et, toujours, pour un montant minimum de 20 millions d'euros. Par ailleurs, Guendouzi aurait déjà négocié un salaire annuel de 3,5 millions d'euros. On devrait donc en savoir plus avant la prochaine journée de ligue 1.

Gazzetta : La Lazio veut boucler l’arrivée de #Guendouzi avant la fin de semaine. L’#OM n’a pas baissé sa requête de 20M, mais les signaux sont positifs concernant cette possibilité. Avec le joueur, possible accord à 3,5M bonus compris. Le chapitre commissions reste à régler. pic.twitter.com/xDDloI1meJ — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 24, 2023

