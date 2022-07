OM – Mercato : dénouement proche pour Alvaro, une nouvelle piste s'ouvre au milieu

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

En froid avec la direction de l'OM, Alvaro Gonzalez (32 ans) va bel et bien résilier son contrat sur la Canebière. Si Pablo Longoria s'était laissé jusqu'au 31 juillet dans l'espoir de vendre le défenseur espagnol, la réalité du marché l'a rattrapé. Malgré le changement de coach et le départ de Jorge Sampaoli, Alvaro ne souhaite pas revenir et va résilier ses deux dernières années de contrat dans les prochaines heures selon L'Equipe.

Alvaro s'en va, Kamara remplacé par Camara ?

Au rayon des arrivées, la priorité d'Igor Tudor est désormais de mettre la main sur un milieu de terrain mais le dossier Jordan Veretout (AS Rome, 29 ans) est très compliqué. Le club italien réclamant trop, l'OM regarde ses alternatives sur le marché. Si le nom de Tanguy Ndombélé (Tottenham) a circulé, on se dirige plutôt vers une offensive concernant un autre ex pensionnaire de Ligue 1 : Mady Camara (Olympiakos, 25 ans).

Selon TuttoMercatoWeb, l'OM figure dans la liste des clubs intéressés par l'international guinéen passé par l'AC Ajaccio. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club grec, Mady Camara est également dans les bons papiers de Valence et du Torino. Affaire à suivre.