OM - Mercato : des courtisans pour Rongier, du souci à se faire pour Payet avec Marcelino

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L'arrivée de Marcelino sur le banc de l'OM a été officialisée hier soir. Ce samedi, L'Equipe consacre une double page à l'entraîneur espagnol et ses principes de jeu. Avec une conclusion : à l'instar de celui d'Igor Tudor, son 4-4-2 à plat ne devrait pas convenir à Dimitri Payet. L'ancien coach de Valence et Bilbao privilégie la projection à la possession et il est adepte du déséquilibre adverse via des longues courses de ses joueurs de couloir. A moins que le Réunionnais soit positionné en attaque, on ne voit donc pas où il trouverait une place dans les anciens schémas de Marcelino...