OM – Mercato : désormais au Genoa, Strootman vide son sac !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Prêté par l'OM au Genoa avec prise en charge de la moitié du salaire, Kevin Strootman (30 ans) a bien conscience d'avoir fait des heureux en acceptant de rejoindre l'Italie. Le milieu néerlandais ne se sentait plus du tout en odeur de sainteté sur la Canebière.

« Ils sont contents que je sois parti, je crois »

Présenté à la presse locale vendredi, Strootman a laissé entendre qu'il n'était pas pressé de retourner dans son club. « Vous avez vu les journaux ? Le président a été clair aussi, il a dit "il peut ou il doit partir". C'est un prêt, mais ça peut être définitif, même si on a parlé que de ce prêt. On verra après la saison. Ils sont contents que je sois parti, je crois. Et maintenant, je suis ici en Italie pour jouer et je veux bien faire », a-t-il glissé. La meilleure façon de sortir de son calvaire phocéen en somme.

Arrivé à l'OM en août 2018 pour 25 M€, Kevin Strootman aura beaucoup déçu les observateurs par son manque d'impact. S'il a quand même disputé 79 matches en deux saisons et demi, l'ancien joueur de l'AS Roma n'est jamais parvenu à s'extirper de la concurrence. Prêté sans option d'achat, il est encore sous contrat pour deux saisons avec Marseille.