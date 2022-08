OM – Mercato : deux pistes alléchantes s’ouvrent pour Alvaro

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

L’histoire s’est mal terminée entre Alvaro et l’OM. Indésirable aux yeux de Sampaoli puis écarté pendant plusieurs mois, le défenseur central espagnol a finalement rompu son contrat avec le club phocéen. Désormais libre de tout contrat, Alvaro Gonzalez peut s’engager librement avec le club de son choix et deux pistes alléchantes s’ouvrent à lui. Valence et Galatasaray à l’affût Selon les Informations de nos confrères d’RMC Sport, Galatasaray et aussi le FC Valence suivent le défenseur central espagnol pour une arrivée cet été. Actuellement, Alvaro Gonzalez s’entraîne en Espagne et une arrivée à Valence pourrait lui permettre de retrouver la Liga, un championnat qu’il connaît bien après son passage à Villarreal. 🚨Info RMC Sport: Libre de tout contrat depuis son départ de l'OM, Alvaro Gonzalez intéresse Galatasaray mais aussi le FC Valence ! — RMC Sport (@RMCsport) August 8, 2022

Pour résumer Libre de tout contrat, après son départs de l’OM, Alvaro Gonzalez voit deux belles destinations s’ouvrir à lui. Selon les Informations de nos confrères d’RMC Sport, Galatasaray et aussi le FC Valence suivent Alvaro Gonzalez.

Adam Duarte

Rédacteur

