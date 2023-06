OM, PSG : Di Meco continue la promotion de Galtier à Marseille

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM cherche toujours son nouvel entraîneur. Si Marcelo Gallardo est annoncé comme le favori pour succéder à Tudor, d’autres noms sont cités comme celui de Christophe Galtier, pas encore officiellement licencié du PSG. Pour Éric Di Meco, Christophe Galtier a le profil pour être l’entraîneur de l’OM.

« Il faut beaucoup de critères pour entraîner l'OM, et là, il y en a un sur le marché qui a tous ces critères. »

Interrogé hier dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Di Meco déclare : « Cela fait plusieurs années que l’on a ce problème-là tous les ans, on est tellement fort que tous les ans, on (NDLR : L’OM) est obligé de changer d’entraîneur. Chaque fois, on se fait la réflexion du profil, on nous explique qu’il faut que ce soit un entraîneur de haut niveau, qu’il connaisse la ligue 1, qu’il parle français, qu’il ait gagné des titres afin qu’il ait une certaine aura dans le vestiaire et qu’il soit imprégné de cette ville ou qu’il s’en imprègne assez rapidement, ce qui est assez dur, car certains, n’ont jamais pris la mesure de cette ville-là. La cerise sur le gâteau serait qu’il soit du cru, du coin et là on en a un sur le marché qui a tous les critères ». Petit souci, Galtier a entraîné le PSG, mais ce n’est pas rédhibitoire, Cana ou Heinze ont été adulés à Marseille après un passage à Paris, rappelle Di Meco. L’OM pourrait avoir sur son banc, un ancien entraîneur de l’OGC Nice et du PSG né à Marseille.