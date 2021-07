OM - Mercato : Di Méco met un stop à la rumeur Ben Arfa

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

C'est peu dire que la volonté de Jorge Sampaoli de s'attacher les services d'Hatem Ben Arfa ne fait pas l'unanimité ! On peut même écrire que l'entraîneur argentin est le seul à l'OM et dans son entourage à vouloir faire revenir le meneur de jeu de 33 ans, en perdition aux Girondins de Bordeaux. Les supporters sont farouchement contre, Eric Di Méco aussi.

Sur RMC, le champion d'Europe 93 a expliqué : « Il ne faut pas faire ça, ce n’est pas possible. Je fais confiance à Longoria qui suit tout et qui voit tout. Il est dans un recrutement cohérent par rapport à sa politique. Là, avec Ben Arfa, tu plombes tout ton recrutement sur un joueur. On n'a rien contre le garçon et l’homme Ben Arfa, mais ce n’est pas possible ». C'est vrai qu'en meneur de jeu âgé, irrégulier et difficilement gérable, il y a déjà Dimitri Payet dans l'effectif…

