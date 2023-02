OM - Mercato : Dieng justifie son choix Lorient

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Après un nouveau feuilleton sur son avenir, Bamba Dieng a quitté cet hiver l'Olympique de Marseille pour rejoindre Lorient contre 8 millions d'euros et 2 millions d'euros de bonus.

"Le jeu proposé par le coach, son staff et les joueurs m’a séduit"

Sur le site officiel des Merlus, l'attaquant sénégalais a livré ses premiers mots en tant que joueur de Lorient, justifiant son choix de rallier le Morbihan. "Je suis fier de rejoindre les rangs lorientais aujourd’hui. C’est un très beau challenge qui s’offre à moi et j’ai hâte de débuter sous mes nouvelles couleurs. Le FC Lorient a réalisé le meilleur début de saison de son histoire et je souhaite poursuivre dans cette lignée en réalisant de belles performances avec les Merlus. Le jeu proposé par le coach, son staff et les joueurs m’a séduit et j’espère répondre aux attentes du club lors de ces prochains mois et futures saisons."

