OM - Mercato : Dimitri Payet règle définitivement son avenir

Avant la trêve, Dimitri Payet s'était montré grandement décisif contre l'AS Monaco en délivrant deux passes décisives, qui ont permis à l'OM d'arracher une victoire en toute fin de match. Les semaines ont passé et les Olympiens se sont remis en jambes pendant la préparation. Avant la reprise en Ligue 1, jeudi contre Toulouse au Vélodrome (21 heures), le numéro 10 marseillais a réglé son avenir.

« Je ne me vois pas ailleurs »

« Même s’il y a des sollicitations, un peu de tout, j’ai dit et je redis que je ne veux pas partir. Je veux rester ici, terminer ici », a déclaré Dimitri Payet dans une interview donnée au journal La Provence. « Même si c’est compliqué, le challenge est excitant pour les années qui me restent et je compte bien le relever. Aujourd’hui, je ne me vois pas ailleurs. Je suis bien, ma famille aussi. On a trouvé notre équilibre. Je cherche même à construire ma maison ici. Après, j’ai quatre enfants, si on doit bouger un jour, ce sera grâce ou à cause de l’un d’entre eux. Quand on arrive à cette âge, seul le corps peut dire si on peut continuer ou pas. Si j’ai de la chance d’être toujours sur le terrain, c’est que le corps répond encore ».