OM - Mercato : double coup de théâtre pour l'avenir d'Alexis Sanchez !

Présent en conférence de presse la semaine dernière, Alexis Sanchez, en fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique de Marseille mais qui dispose d'une année en option dans son bail, a laissé planer le doute sur son avenir. "J’ai très envie de rester ici. Je suis ici pour gagner des titres, je l’ai dit en arrivant. Ça ne me va pas d’être deuxième. Je veux être champion. Après le match de l’autre jour, j’étais plus triste que les supporters. Ce sentiment ne passera pas après trois victoires. J’ai toujours voulu gagner et ça dépendra des résultats qu’on arrivera à faire."

"Des pourparlers directs ont commencé la semaine dernière"

Dans le week-end, le journaliste chilien de RedGol, Enzo Oliveira, a fait le point sur l'avenir de l'ancien joueur du FC Barcelone, annonçant que les discussions entre l'OM, Alexis Sanchez et son agent pour une prolongation du joueur de 34 ans auraient débutés la semaine dernière.

"Ils veulent le prolonger. De plus, des pourparlers directs ont commencé la semaine dernière avec son entourage, avec son représentant pour pouvoir le renouveler pour au moins un an de plus. C'est le quatrième footballeur le mieux payé de l'équipe, il me semble que selon ses objectifs et ses performances ils vont devoir accorder beaucoup d'attention à Alexis pour qu'il finisse par apposer sa signature sur le nouveau contrat. Alexis est content de Marseille, oui, il est content de la ville, oui, des supporters, oui , de la performance de l'équipe, non. Il me semble que cette prolongation Alexis, du moins jusqu'à présent, va attendre d'être sûr que l'Olympique de Marseille se qualifiera pour la prochaine Ligue des Champions."

Enzo Olivera adelanta el futuro de Alexis Sanchez en Olympique de Marsella: "Quieren renovarlo" https://t.co/K4TSb9PmgK pic.twitter.com/lJ5tRjtEk6 — RedGol (@redgol) March 5, 2023

Fabien Chorlet

